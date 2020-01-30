В Тибете обнаружили первого заболевшего коронавирусом

В Тибетском автономном районе (ТАР), в городе Лхас, зафиксирован первый случай заражения коронавирусом, из-за которого, по последним данным, погибли 170 человек. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что до данного момента Тибет оставался единственным регионом в Китае, где не было заболевших данным видом пневмонии.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По состоянию на ночь 30 января число заразившихся вирусом в Китае выросло до 7711 человек, из которых 1370 оцениваются как тяжелые. Погибли 170 человека.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Китае назвали дату окончания вспышки коронавируса

— Число жертв коронавируса в Китае выросло до 170 человек

— СМИ узнали об обнаружении учеными из Китая сдерживающего коронавирус вещества