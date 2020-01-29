Диетолог рассказала о причинах ожирения школьников

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, почему школьники болеют ожирением. Об этом сообщает «Говорит Москва».

По ее словам, пищевые привычки, которые закладываются в семьях, это отправная точка ожирения школьников.

«Не только питание, но и физические нагрузки, стрессы испытывает ли ребенок, как он спит, ну и множество факторов, которые влияют на лишний вес», — сказала диетолог.

Она добавила, что, если в школах плохо организовано питание, то учащийся будет восполнять пробелы шоколадками, чипсами, газировкой и другими нездоровыми продуктами. Соломатина считает, что это может привести к изменениям пищевого поведения у ребенка и набору лишнего веса.

До этого вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что проблемы лишнего веса у детей вызваны плохим питанием в учебных заведениях.

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