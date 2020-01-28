Один из подозреваемых по делу МН17 станет участником судебного процесса

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Один из четырех подозреваемых по делу о крушении в Донбассе Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines будет участвовать в судебном процессе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на координатора по связям с общественностью окружного суда Гааги Монику Бюнк.

По ее словам, некая юридическая фирма уже обратилась в гаагский суд.

«Они заявили, что намерены защищать ответчика по данному делу. Это единственное, что нам известно», — рассказала Бюнк.

До этого сообщалось, что слушания по этому делу начнутся 9 марта этого года.

Авиакатастрофа случилась в 2014 году в небе над Донбассом, где проходили боевые действия. Пассажирский Boeing 777, осуществлявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

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