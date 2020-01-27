Авиакомпания опровергла информацию о крушении самолета в Афганистане

Авиакомпания Ariana Afghan Airlines опровергла информацию о крушении пассажирского самолета в Афганистане. Об этом сообщает на странице авиакомпании в Facebook.

«Новости опубликованные в СМИ, неверны. Все рейсы авиакомпании проходят штатно», — говорится в сообщении.

По данным портала Flightradar, пассажирский самолет благополучно приземлился в Кабуле.

Ранее сообщалось, что в афганской провинции Газни разбился самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines.

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