ФСБ приостановила следствие по делу задержанных украинских моряков

Федеральная служба безопасности решила временно приостановить следствие по делу моряков из Украины, которых задержали в Керченском проливе в 2018 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката обвиняемых Николая Полозова.

По его словам, следователь СУ ФСБ известил о решении приостановить предварительное следствие по делу моряков.

Однако причины такого решения пока неизвестны. Они выяснятся только после предоставления официального постановления.

Три корабля ВМС Украины были задержаны в 2018 году после того, как вторглись в территориальные воды России в Керченском проливе. В 2019 году украинские моряки вернулись на родину, корабли также были переданы Киеву.

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