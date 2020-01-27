Летящий из Хабаровска в Москву самолет вернулся обратно из-за анонимной угрозы

Пассажирский лайнер, следовавший по рейсу Хабаровск- Москва был вынужден прервать полет и вернуться в точку вылета из-за поступившей анонимной угрозы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Согласно имеющимся данным, неизвестные сообщили о заложенной на борту бомбе. После этого пилоты судна решили вернуться в аэропорт Хабаровска.

По словам источника, на борту в это время находились около 200 человек.

На данный момент нет других подробностей. Также нет официального подтверждения этой информации.

Волна «минирований» продолжается в России уже в течение нескольких лет. За последний год в городах России много раз «минировали» суды, станции метро, самолеты, школы, детские сады, торговые центры, а также один раз сообщение о бомбе получали телецентр «Останкино» и редакция «Газеты.Ru». По предварительным данным, все анонимные сигналы об угрозах не подтвердились.

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