В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в феврале

Погода в феврале на территории России похолодает по сравнению с январем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на и.о. директора Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

По его словам, последний месяц зимы не будет «суперхолодным», но температура воздуха все же будет значительно ниже январских показателей.

Вильфанд также добавил, что в настоящее время Гидрометцентр готовит детальный прогноз на следующий месяц, он будет обнародован в ближайшее время.

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