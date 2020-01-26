Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России. Об этом сообщают «Метеовести».
Отмечается, что на данном направлении будет на 2 °С холоднее, чем обычно.
Как указывается, на остальной территории России, ожидается теплая погода.
Уточняется, что в среднем она будет варьироваться от 2°С до 4°С выше нормы.
«А вот в средних широтах Сибири и на западе Русской равнины отклонения будут ещё больше. Например, в столице месяц стартует небольшим похолоданием, но затем опять вернутся оттепели и температурный режим войдёт в климатические рамки конца марта», — говорится в сообщении.
Как стало известно, «более-менее зимняя погода» будет наблюдаться в середине февраля.
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