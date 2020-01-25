МИД Ирана: сбивший украинский самолет человек находится в тюрьме

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Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что человек, чьи действия привели к крушению самолета авиакомпании «Международные украинские авиалинии» 8 января близ Тегерана, находится в тюрьме. Об этом сообщает ТАСС.

«Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, сегодня находится в тюрьме», — сказал министр.

Выполнявший рейс в Киев украинский Boeing потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек. Позже иранские военные заявили, что самолет был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны страны.

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