Власти КНР направили в пострадавший от коронавируса Ухань 1230 врачей

Государственный комитет по вопросам здравоохранения направил в охваченный коронавирусом Ухань 1230 врачей на помощь местным специалистам, передает РИА «Новости».

Отмечается, что организованы шесть бригад медиков. В резерве задействованы еще шесть бригад.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. По одной из версий, разносчиками вируса являются змеи. Известно, что два случая заболевания коронавирусом зафиксировали во Франции, а один — в Непале.

За последние 24 часа заболели пневмонией, вызванной новым типом вируса, 444 человека. По последним данным, число погибших от вируса составило 41.

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