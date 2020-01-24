Россиян среди заболевших пациентов в Китае коронавирусом нет
В Китае среди выявленных пациентов с новым типом коронавируса россиян нет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МИД России.
Отмечается, что за ситуацией на территории КНР следят посольство и генеральные консульства России. Они также поддерживают связь с россиянами, находящимися в районах распространения болезни.
«По информации на 24 января, среди выявленных на территории Китая пациентов с заболеванием, вызванным новым коронавирусом, российских граждан нет», — заявили в ведомстве.
31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.
По последним данным, от болезни умерли 25 человек, свыше 700 заразились.
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