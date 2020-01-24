Пьяный омич избил двух фельдшеров скорой помощи

Житель Омска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 17 января нанес побои двум фельдшерам скорой помощи и разбил их телефон. Об этом сообщает сайт СК России по Омской области.

В ведомстве рассказали, что по данному инциденту проводится проверка.

Как стало известно, мужчина напал на медиков в ходе осмотра.

По предварительной информации, он разбил телефон у одной из работниц скорой.

«Медикам пришлось вызывать сотрудников Росгвардии, которые доставили дебошира в полицию», — говорится в сообщении регионального СК.

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