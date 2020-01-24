Жительница ХМАО выпала с девятого этажа и выжила благодаря сугробу

В Ханты-Мансийском автономном округе местная жительница выпала из окна девятого этажа дома и осталась жива благодаря сугробу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

Как отмечается, инцидент произошел в поселке Излучинск в четверг, 23 января.

Девушка выжила, но получила ранения средней степени тяжести, ее направили в больницу. В экстренных службах отметили, что ей помогла выжить также верхняя одежда, которая была на ней в момент падения.

В настоящее время следователи проводят проверку по факту случившегося.

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