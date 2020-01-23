В Китае нашли метод лечения коронавируса
Медики из госпиталя Уханьского университета нашли успешный метод лечения коронавируса 2019-nCoV, передает ТАСС.
Как отмечается, специалисты выяснили, что вылечить пневмонию нового типа помогает экстракорпоральная оксигенация (насыщения крови кислородом, ЭКМО).
Медики уже избавили от болезни 53-летнего мужчину.
Известно, что это первый подобный случай в провинции Хубэй.
По последним данным, в КНР жертвами пневмонии нового типа стали 17 человек, число заболевших превысило 570 человек.
31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.
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