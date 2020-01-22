У экс-министра Абызова в СИЗО развился острый невроз
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У экс-главы министерства по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова в СИЗО диагностировали острый невроз. ОБ этом сообщает РИА «Новости».
Соответствующие медицинские справки представлены его адвокатами.
В Басманном суде Москвы рассматривается ходатайство следствия о продлении ареста Абызову. Отмечается, что суд приобщил медсправки к делу.
Ранее суд поставил оставить под арестом Абызова до 25 января 2020 года.
Абызову предъявлено обвинение по четырем статьям УК России: по ст.159 УК России (Мошенничество), ст. 210 УК страны (Организация преступного сообщества), ст.289 УК России (Незаконное участие в предпринимательской деятельности) и ст. 174.1 УК страны (Легализация денежных средств).
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