Минздрав выпустит экспресс-тест на выявление опасного коронавируса из КНР

Замминистра здравоохранения России Олег Салагай рассказал, что российский экспресс-тест на выявление нового коронавируса из Китая будет готов в феврале. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Тест создаст Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.

По последним данным, четыре человека уже погибли от нового коронавируса. По состоянию на 19 января в Ухани зарегистрировано 198 случаев заражения.

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