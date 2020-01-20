Кальян с черепахами предложили посетителям кафе в Брянске
В одном из кафе в Брянске посетителям предложили кальян с черепашками. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что ряд публикаций с фотографиями и видео «новой услуги» также были размещены пользователями в ряде социальных сетей.
Уточняется, что кроме черепашек заведение предлагает поместить в кальянную сессию змей, а также рыбок.
Природоохранная прокуратура города займется проверкой по данному факту до 1 февраля.
Пользователи сети негативно отозвались о новом способе подачи кальяна, однако один из посетителей подчеркнул, что колба с земноводными и самой жидкостью не пересекаются.
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