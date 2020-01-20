В Петербурге задержали подозреваемого в вербовке в ИГ

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в вербовке людей в ряды запрещенной террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СУ СК по городу.

Как отмечается, подозревается в запрещенной деятельности 32-летний мужчина. Предполагается, что он склонил в ряды боевиков нескольких граждан Таджикистана. После этого мужчины поехали в Сирия и участвовали в боевых действиях.

В СК добавили, что в настоящее время решается вопрос об аресте и предъявлении ему обвинения.

Также известно, что уже заведено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК России «Содействие террористической деятельности».

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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