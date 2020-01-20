Премьер Украины заявил, что среди чиновников есть много «негодяев и подонков»
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отметил, что в органах государственной власти работают много «негодяев и подонков». Об этом сообщает телеканал «Украина 24».
По его словам, их еще «не всех вычистили».
«Конечно, многие чиновники, много негодяев и подонков работают в органах государственной власти», — сказал Гончарук.
При этом он заявил, что большинство из них сейчас испытывают сильный дискомфорт, поскольку они уже лишились, либо в скором времени потеряют свои коррупционные схемы.