Свиньи съели собственного хозяина в Польше
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Польского пенсионера съели 12 свиней после того, как у него случился сердечный приступ, пишет The Sun.
Останки 71-летнего мужчины нашел сосед, который отправился проверить пенсионера после того, как не видел с Нового года.
«Последний раз его видели 31 декабря, когда он пошел за водой из колодца, где и был найден труп», — рассказал пресс-секретарь прокуратуры.
В прокуратуре считают, что мужчину съели голодные свиньи, которые бегали по территории.
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