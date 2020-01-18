Свиньи съели собственного хозяина в Польше

Польского пенсионера съели 12 свиней после того, как у него случился сердечный приступ, пишет The Sun.

Останки 71-летнего мужчины нашел сосед, который отправился проверить пенсионера после того, как не видел с Нового года.

«Последний раз его видели 31 декабря, когда он пошел за водой из колодца, где и был найден труп», — рассказал пресс-секретарь прокуратуры.

В прокуратуре считают, что мужчину съели голодные свиньи, которые бегали по территории.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— На Украине свиньи съели мертвого хозяина