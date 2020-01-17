Учителя будут судить за развращение малолетних в Магадане
Педагог одной из школ Магадана предстанет перед судом по обвинению в совершении действий сексуального характера в отношении учениц. Об этом сообщает на сайте управления Следственного комитета (СК) России по Магаданской области.
По версии следствия, 55-летний обвиняемый систематически совершал действия сексуального характера в отношении учениц 1-2 класса начальной школы в течение почти двух лет, с сентября 2017 по апрель 2019 года.
Учителю предъявлены обвинения по статьям «Совершение насильственных действий сексуального характера» и «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», уголовное дело направлено в суд.
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