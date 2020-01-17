Учителя будут судить за развращение малолетних в Магадане

Педагог одной из школ Магадана предстанет перед судом по обвинению в совершении действий сексуального характера в отношении учениц. Об этом сообщает на сайте управления Следственного комитета (СК) России по Магаданской области.

По версии следствия, 55-летний обвиняемый систематически совершал действия сексуального характера в отношении учениц 1-2 класса начальной школы в течение почти двух лет, с сентября 2017 по апрель 2019 года.

Учителю предъявлены обвинения по статьям «Совершение насильственных действий сексуального характера» и «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», уголовное дело направлено в суд.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Священника арестовали в Оренбурге по подозрению в развращении детей

— Мужчина похитил и изнасиловал обижавших его сына детей во Львове

— У фотографа нашли терабайт откровенных фотографий школьниц