Жительница Подмосковья лишилась 12 млн рублей, перепутав домовые чаты

В подмосковном Королеве 60-летняя жительница стала жертвой мошенников, потеряв более 12 млн рублей. Об этом сообщает в Управлении информации и общественных связей ГУ МВД по Московской области.

Женщина по ошибке присоединилась к чату в мессенджере, похожему на группу жильцов своего дома, и перешла по ссылке объявления о проверке электросчетчиков. После чего ей пришло сообщение о взломе аккаунта на «Госуслугах».

Затем пенсионерке стали поступать звонки от аферистов, выдающих себя за сотрудников ФСБ, Роскомнадзора и Федерального казначейства. Они убедили ее, что от ее имени выдана доверенность на террориста в розыске, и для избежания уголовки нужно обналичить сбережения и передать «для декларирования» курьерам.

Жертва подчинилась, в течение нескольких дней сняла со счета более 12 млн рублей, отдала их курьеру и только тогда обратилась в полицию. Возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Одного из дропперов задержали с 4 млн. Он получал наличные и переводил их на криптокошелек по указанию куратора.

Фигуранту дали подписку о невыезде. Ведется поиск остальных участников схемы.

Ранее в Балашихе 14-летняя школьница отдала неизвестным родительский сейф ради «описи ценностей».