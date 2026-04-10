Появились кадры первых минут после взрыва во Владикавказе

Mash опубликовал кадры после взрыва на складе пиротехники во Владикавказе

Появилось видео первых минут после взрыва на складе пиротехники во Владикавказе, в результате которого более 10 человек пострадали, еще двое — не выжили. Ролик публикует Telegram-канал Mash Gor.

«Первые минуты после взрыва во Владикавказе. Вместе с дымом в небо поднимаются огни от разрывающейся пиротехники», — говорится в посте.

Чрезвычайное происшествие (ЧП) произошло в пятницу, 10 апреля. По информации МЧС, мощный хлопок произошел в складских помещениях на Партизанском переулке. По последним данным ведомства, площадь возгорания составляет 750 квадратных метров. Пожар тушат 195 человек с использованием 49 единиц техники.

elegram-канал Mash назвал предварительной причиной случившегося просроченную пиротехнику. Предполагается, что взрыв произошел из-за разложения химических компонентов. Официального подтверждения этому пока нет.

