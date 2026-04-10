В Европе заявили о готовности Франции к прямой войне с Россией

Профессор Дизен: Франция готова к войне с Россией, но не к дипломатии
Франция готова вступить в прямое вооруженное противостояние с Россией, но не рассматривает возможность дипломатии. Такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X.

Он напомнил, что в прошлом году глава Генштаба французских Вооруженных сил Фабьен Мандон призвал увеличить военные расходы для подготовки возможной войны с Россией и предупредил, что французы должны быть готовы «потерять своих детей» для сдерживания российской угрозы.

«Похоже, что Париж готов на все, кроме ведения дипломатии и смягчения разногласий в сфере безопасности между НАТО и Россией», — написал Дизен.

31 марта заместитель начальника Военно-воздушных сил Франции Доминик Тардиф заявил, что необходимо подготовить военно-воздушные силы страны к вероятному конфликту с Россией, который может произойти в период с 2028 по 2029 год. По словам Тардифа, французские летчики могут сразу оказаться на передовой в случае возникновения напряженности на восточной границе НАТО, так как у Латвии, Литвы и Эстонии нет истребительной авиации, а потенциал Румынии ограничен.

В ноябре 2025 года опрос показал отношение французов к возможной войне с Россией. Так, 67% респондентов не считают, что РФ планирует нападение на Францию. При этом 56% опрошенных отрицательно восприняли заявление Мандона о необходимости быть готовыми «терять своих детей» и «страдать экономически» ради сдерживания «российской угрозы».

Ранее в Кремле отреагировали на возможную подготовку Франции к войне с Россией.

 
Пасхальное перемирие с Украиной в 2026 году — что с ним не так и есть ли шанс не возвращаться к ударам
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!