В Москве задержаны сообщники «бога Кузи»

В Москве правоохранители задержали последователей так называемого «бога Кузи» в рамках дела о мошенничестве на 15 млн рублей, передает «Интерфакс»

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, при участии ФСБ России удалось задержать участников объединения деструктивной направленности. Подозреваемые задержаны. Решается вопрос об их аресте.

По данным МВД, они занимались противоправной деятельностью с 2007 по 2015 год, было похищено свыше 15 млн руб. у 15 потерпевших.

Организатор объединения, называющий себя «бог Кузя», получил 5 лет по делу о создании религиозного учреждения, деятельность которого связана с насилием над гражданами.

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