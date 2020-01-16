Бастрыкин направил криминалистов в Новокузнецк после стрельбы в суде

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата в Новокузнецк, где произошла стрельба в суде. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказали в СК, криминалисты окажут помощь в сборе и фиксации доказательств.

По данным следствия, утром 16 января 45-летний мужчина открыл стрельбу на участке мирового суда. Он выстрелил в судебного пристава, который остановил его на входе. В здании он выстрелил в 43-летнюю женщину, которая была свидетелем по делу. От полученных ранений пристав скончался в больнице. Стрелявший задержан. Возбуждено головное дело.

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