Агрессия протестующих в Бейруте не направлена на посольство России
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Российское посольство в столице Ливана не является центром агрессии протестующих, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу дипломатической миссии.
Недовольство протестующих в Бейруте направлено на полицию, здание которой находится неподалеку от здания российского дипломатического представительства, заявили в посольстве.
Митингующие требуют от полиции освобождения их сторонников, задержанных ранее 14 января. Акция протеста проходит рядом со зданием российского посольства, среди сотрудников дипмиссии пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что у посольства России в Бейруте идут столкновения протестующих и полиции.
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