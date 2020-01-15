Задержаны еще двое человек по делу об убийстве главы центра «Э» Ингушетии

В Ингушетии задержаны еще двое человек, местных жителя, по делу об убийстве главы Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным следователей, мужчины могут быть причастны к смерти братьев.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют роль задержанных в этом деле.

2 ноября в Москве Ибрагим Эльджаркиев и его брат, работавший врачом в столичной клинике, были застрелены на улице Академика Анохина. Злоумышленник произвел не менее 10 выстрелов по своим жертвам.

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