Иран попросили отдать «черные» ящики сбитого Boeing для расшифровки Украине

Офис украинской генпрокуратуры и СБУ направил в Иран запрос с просьбой отдать «черные» ящики сбитого в Тегеране самолета Boeing на расшифровку правоохранителям Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу офиса генпрокурора.

В заявлении говорится, что украинская сторона обратилась в компетентные органы Ирана с просьбой о правовой помощи, связанной с передачей на Украину бортовых самописцев.

В стране пообещали, сделать все для качественной расшифровки «черных» ящиков со всем доказательствами и деталями авиакатастрофы.

Выполнявший рейс в Киев украинский Boeing потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек. Позже иранские военные заявили, что самолет был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны страны.

Ранее сообщалось, что Тегеран отправил во Францию «черный ящик» с разбившегося украинского самолета. Позднее во Франции опровергли информацию об отправке в страну «черных ящиков» с украинского Boeing

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Задержан автор видео с попаданием ракеты в украинский Boeing в Иране

— NYT опубликовал видео возможного попадания двух ракет в украинский Boeing в Иране

— Иранские журналисты массово увольняются из-за «13 лет лжи»