Все школы Хабаровска эвакуировали из-за угрозы взрыва

На почту одной из школ Хабаровска было направлено сообщение об угрозе взрыва, после чего все подобные образовательные учреждения эвакуировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Хабаровского края.

Как стало известно, сообщение о заложенных пороховых зарядах поступило в спортивный комплекс Арена «Ерофей», а также в две школы Хабаровска.

«Номера не были указаны, поэтому было принято решение эвакуировать все школы», — рассказали в экстренных службах.

Там уточнили, что эвакуация еще продолжается.