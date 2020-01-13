Все школы Хабаровска эвакуировали из-за угрозы взрыва
close
На почту одной из школ Хабаровска было направлено сообщение об угрозе взрыва, после чего все подобные образовательные учреждения эвакуировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Хабаровского края.
Как стало известно, сообщение о заложенных пороховых зарядах поступило в спортивный комплекс Арена «Ерофей», а также в две школы Хабаровска.
«Номера не были указаны, поэтому было принято решение эвакуировать все школы», — рассказали в экстренных службах.
Там уточнили, что эвакуация еще продолжается.