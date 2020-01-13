СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко

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Следственные органы имеют подтверждение того, что 8 млрд руб, обнаруженные в квартире осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, были получены коррупционным путем. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» сказал заместитель председателя Следственного комитета Игорь Краснов.

По его словам, собранные доказательства позволяют сделать вывод, что эти средства имеют коррупционное происхождение.

Краснов отметил, что следствие еще ведет работу по выявлению совершенных Захарченко преступлений.

Он уточнил, что в том числе, выявляются обстоятельства ежемесячного получения им взяток «за покровительство в коммерческой деятельности группе компаний».

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