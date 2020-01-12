Горбачев призвал сократить новогодние выходные в России

Бывший президент СССР Михаил Горбачев раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от данной практики, передает Ura.ru.

Он пояснил, что в эти дни «народ бездельничает, многие уходят в запой».

То же Горбачев считает и о майских праздниках.

По его мнению, выходные стоит перераспределить более равномерно в течении года.

Горбачев также отметил, что во время его руководства страной продолжительных выходных почти не было, что, по его мнению, положительно сказывалось на жизни общества.