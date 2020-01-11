МЧС предупредило москвичей о мокром снеге и гололедице

МЧС распространило экстренное сообщение с предупреждением о гололедице и мокрого снега в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, осадки пройдут в столице до 17 часов 11 января.

Спасатели порекомендовали москвичам быть внимательными и осторожными, при управлении автомобилем значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин.

В ведомстве также предупредили водителей избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений и опережений.

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