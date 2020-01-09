В Омске подросток убила мать, обнаружившую дочь с любовником
В Омске 15-летний подросток убила свою мать после того, как та обнаружила дочь в постели с 19-летним юношей. Об этом сообщает Следственный комитет России.
Как отмечается, инцидент произошел в городе Нефтяников в ночь на 31 декабря. В этот день женщина вернулась домой раньше обычного и увидела, как ее 15-летняя дочь занимается действиями сексуального характера с 19-летним юношей.
По данным СК, между хозяйкой дома и молодыми людьми произошел конфликт, вследствие которого женщине было нанесено несколько ударов ножом и молотком.
На теле 45-летней пострадавшей обнаружили около 30 ножевых ранений.
Когда потерпевшая была еще жива, она позвонила подруге и попросила ее вызвать скорую помощь. Однако жительница Омска скончалась в больнице.
В настоящее время злоумышленники находятся в СИЗО. По отношению их возбуждено уголовное дело по статье 105 УК России (убийство).
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