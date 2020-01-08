Зеленский направил украинских специалистов на место крушения Boeing в Иран

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самолет с украинскими экспертами и правоохранителями вылетит в Иран к месту крушения Boeing 737-800 в Тегеране вечером 8 января. Об этом сообщает РИА «Новости».

Заленский отметил, что решение принято по итогам внеочередного заседания правительства.

В состав экспертной группы войдут сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, и бюро по расследованию авиационных происшествий.

По словам Зеленского приоритетом является «установление истины и ответственных за эту страшную катастрофу».

Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение в аэропорту имени Имама Хомейни. В СНБО Украины заявляли, что на борту лайнера находились 177 человек, в том числе девять членов экипажа.