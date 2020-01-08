Причиной крушения под Тегераном самолета стало возгорание двигателя

<img src="//img.gazeta.ru/files3/596/12900596/upload-2020-01-08-08.18-pic905-895x505-7818.jpg">

Самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины» разбился в результате возгорание двигателя. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя аэропорта в Тегеране, где произошло крушение.

Ранее сообщалось, что украинский самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение в аэропорту имени Имама Хомейни. По предварительным данным, в авиакатастрофе погибли 176 человек, в том числе девять членов экипажа.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Зеленский выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета в Тегеране

— В аэропорту Тегерана сообщили, что на борту разбившегося лайнера были 176 человек

— Кадры с места крушения украинского Boeing 737 в Иране