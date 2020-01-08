Причиной крушения под Тегераном самолета стало возгорание двигателя
Самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины» разбился в результате возгорание двигателя. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя аэропорта в Тегеране, где произошло крушение.
Ранее сообщалось, что украинский самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение в аэропорту имени Имама Хомейни. По предварительным данным, в авиакатастрофе погибли 176 человек, в том числе девять членов экипажа.
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