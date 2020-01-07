Скорая помощь насмерть сбила ребенка в Карачаево-Черкесии

Скорая помощь насмерть сбила ребенка на автодороге в Карачаево-Черкесии, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

Уточняется, что ребенок стоял на обочине вне пешеходного перехода, после чего сделал несколько шагов на дорогу. В этот момент водитель скорой помощи ехал с проблесковыми маячками и спецсигналом, так как вез в больницу пострадавшего на курорте Архыз.

По данным МВД, от полученных травм ребенок скончался на месте.