Назван самый популярный у туристов авиамаршрут 2020 года

По данным раннего бронирования, в первом полугодии 2020 года наибольшим спросом у туристов пользуются поездки в Таиланд. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследования сервиса по покупке авиабилетов Biletix.

Специалисты сервиса утверждают, что интерес к перелетам в Таиланд в 2020 году вырос в 6,3 раза. Кроме того, в 2,3 раза увеличился спрос на туры в Ереван, а в Анталью и Лиссабон — в 1,9 раза.

Также, в числе самых востребованных маршрутов оказались Прага, Мюнхен, Нячанг, Верона и Бали.