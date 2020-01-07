Врачи предупредили о риске отравления из-за снега и сосулек

Врачи напомнили родителям, что детям лучше не позволять есть снег и грызть сосульки, так как это может быть опасно для здоровья, передает РИА «Новости».

Они пояснили это тем, что есть большая вероятность развития отравлений.

Кроме того, возможны простудные заболевания, хотя и реже, чем отравления, так как в данном случае большую роль играют индивидуальные особенности здоровья ребенка.

Врачи отметили, что лучше отказаться от употребления даже чистого снега, потому что и в нем могут содержатся вредные примеси, незаметные глазу.