Мужчина ранил ножом водителя скорой помощи в Архангельске

Мужчина нанес ножевое ранение водителю бригады скорой помощи в Архангельске, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД России.

По данным следствия, мужчина напал на водителя «скорой» из-за того, что автомобиль бригады вынужденно заблокировал проезд во дворе жилого дома. В ходе конфликта нападавший нанес водителю «скорой» ножевое ранение и скрылся с места происшествия.

В настоящее время по подозрению в нападении задержан неоднократно судимый местный житель, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Побои».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Житель Петербурга избил врача скорой помощи

— Задержан подозреваемый в нападении на детского врача в Пскове

— Россиянин напал на приехавшую к нему скорую