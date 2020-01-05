Мужчина ранил ножом водителя скорой помощи в Архангельске
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Мужчина нанес ножевое ранение водителю бригады скорой помощи в Архангельске, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД России.
По данным следствия, мужчина напал на водителя «скорой» из-за того, что автомобиль бригады вынужденно заблокировал проезд во дворе жилого дома. В ходе конфликта нападавший нанес водителю «скорой» ножевое ранение и скрылся с места происшествия.
В настоящее время по подозрению в нападении задержан неоднократно судимый местный житель, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Побои».
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