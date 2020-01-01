Папа Римский извинился за то, что ударил женщину

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Папа Римский Франциск извинился за ситуацию, когда 31 декабря он ударил по рукам женщину.

Он объяснил, что потерял терпение.

«Терпение – это любовь. Иногда мы теряем терпение, как я вчера. И сегодня я прошу прощение за то, что вчера подал плохой пример», — сказал Франциск на проповеди.

Ранее сообщалось, что Франциск протянул руку, чтобы дотронуться до ребенка, но соседняя женщина схватила его за руку и дернула к себе. Он начал вырываться и ударил женщину по рукам.

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