Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано на Камчатке
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Землетрясение магнитудой 5,5 было зарегистрировано на востоке Камчатки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Камчатский филиал Единой Геофизической службы РАН.
Эпицентр землетрясения находился в 136 км от районного центра Усть-Камчатск, очаг сейсмической активности залегал на глубине 100 км.
В населенных пунктах толчки не ощущались, в результате землетрясения никто не пострадал, заявили в главном управлении МЧС по Камчатскому краю.
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