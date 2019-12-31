Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано на Камчатке

Землетрясение магнитудой 5,5 было зарегистрировано на востоке Камчатки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Камчатский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения находился в 136 км от районного центра Усть-Камчатск, очаг сейсмической активности залегал на глубине 100 км.

В населенных пунктах толчки не ощущались, в результате землетрясения никто не пострадал, заявили в главном управлении МЧС по Камчатскому краю.

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