Путин утвердил закон об информировании россиян о положенных льготах

Президент России Владимир Путин одобрил закон, благодаря которому россияне получат право выбирать вариант получения информации о тех льготах, которые им полагаются. Соответствующий документ появился на официальном сайте правовой информации.

Речь идет о таких вариантах получения сведений, как портал госуслуг, единый колл-центр, либо через посещение органа власти.

Отмечается, что при помощи данной нормы россияне из любых, в частности из труднодоступных районов, смогут узнать обо всех мерах господдержки федерального и регионального уровня. Это касается вопросов, связанных с рождением ребенка, инвалидностью, пенсионным возрастом и других тем.