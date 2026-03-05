Анна Семенович об отличии мужской музыки от женской: «Больше страданий»

Певица, актриса и бывшая фигуристка Анна Семенович накануне Международного женского дня высказалась о творческих планах, «мужских» и «женских» аспектах в музыке и конкуренции между представителями обоих полов в индустрии. Размышлениями звезды поделился с «Газетой.Ru» сервис «КИОН Музыка».

По мнению Семенович, женская музыка действительно отличается от мужской.

«В песнях девушек чувствуется больше надрыва и страданий, хотя и в творчестве мужчин присутствует эта эмоция и нерв. Вообще я сторонник позиции, что в основном вся музыка создается вокруг тем любви, отношений и того, как эти отношения выстраивать, и порой этот процесс не обходится без разбитых сердец. Могу сказать за себя, что мой репертуар другой: в нем заложен позитивный посыл. Как раз я выпустила к 8 Марта трек «Если станет грустно», заряжающий слушателей добром и дающий надежду на счастье», — отметила она.

Семенович подчеркнула, что ей нравятся и женский, и мужской вокалы и у нее есть любимые исполнители среди артистов обоих полов. Кроме того, уверена певица, талант пробьется всегда, независимо от того, какого пола исполнитель.

«Мне кажется, у нас много классных отечественных певцов и прекрасных исполнительниц, поэтому конкуренция между ними отсутствует. Любое творчество найдет своего слушателя: если артист поет, дает концерты, его приглашают на съемки, значит он кому-то нужен — его музыка востребована и любима. Желаю всем коллегам процветания этой весной, а женщинам — гармонии внутри. Важно любить, ценить и беречь себя!» — заключила она.

