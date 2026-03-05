СМИ сообщают об атаке четырех БПЛА на Нахиевань в Азербайджане

В минобороны Азербайджана сообщили об атаке четырех иранских беспилотников на Нахичевань, один из них был сбит, передает Telegram-канал «Украина.ру».
В ведомстве уточнили, что целью беспилотников была гражданская инфраструктура, в том числе и школа.
До этого министерство обороны Азербайджана решительно осудило атаки иранских беспилотников на страну и объявило, что произошедшее не останется без ответа. Там подчеркнули, что не было никакой военной необходимости со стороны Ирана наносить удары по гражданской инфраструктуре Азербайджана.
Днем 5 марта иранские беспилотники упали на территории Нахичеванской автономной республики в Азербайджане, которая расположена недалеко от границ с Ираном, Турцией и Арменией. Один дрон врезался в здание терминала аэропорта, а другой упал рядом со зданием школы в селе Шекарабад. Пострадали двое человек.
28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.
Ранее Алиев заявил о полной боевой готовности Азербайджана.