Памятник маршалу Коневу в Праге вновь осквернили
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Неизвестные осквернили установленный на площади Интербригады в чешской столице памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что на руку статуи полководца вандалы повесили гирлянду из сарделек. К ней прикрепили памятные ленты, снятые с венков, которые были возложены к монументу 16 декабря по случаю 122-ой годовщины со дня рождения маршала.
В настоящее время у памятника дежурит полиция. Правоохранительные органы приступили к расследованию инцидента.
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