Бойцовская собака напала на ребенка в Крыму

В Крыму в Нижнегорском районе бойцовская собака напала на ребенка. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что девятилетний мальчик был доставлен в больницу с многочисленными укусами. По словам медиков, он находится в тяжелом состоянии.

Уточняется, что ребенка намерены перевести в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы в начале января.

В Минздраве не исключили возможные осложнения, однако врачами проводится вся необходимая терапия.

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