Бойцовская собака напала на ребенка в Крыму
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В Крыму в Нижнегорском районе бойцовская собака напала на ребенка. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что девятилетний мальчик был доставлен в больницу с многочисленными укусами. По словам медиков, он находится в тяжелом состоянии.
Уточняется, что ребенка намерены перевести в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы в начале января.
В Минздраве не исключили возможные осложнения, однако врачами проводится вся необходимая терапия.
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