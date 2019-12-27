Упавший в Казахстане самолет перед взлетом дважды зацепил взлетную полосу

Потерпевший крушение самолет казахстанской авиакомпании «Бек эйр» перед взлетом дважды зацепил хвостом взлетно-посадочную полосу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение аэропорта Алма-Аты.

Уточняется, что затем судно накренило вправо. Также известно, что к этому моменту шасси уже были убраны.

В сообщении говорится, что к расследованию будут подключены специалисты Международного авиационного комитета.

Самолет рейса Алма-Аты — Нур-Султан был найден на земле в районе жилого сектора после того, как пропал с радаров на некоторое время. На борту находилось 95 пассажиров и пять членов экипажа. В настоящее время Международный аэропорт Алма-Аты работает в штатном режиме.

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