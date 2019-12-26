В Черногории начались задержания протестующих против закона о вероисповедании

Полиция Черногории начала задержания граждан, которые протестуют против принятия парламентом закона о свободе вероисповедания. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что первые задержания начались на стратегически важном объекте, Джурджевом мосту через реку Тару, который заблокировали протестующие. После чего активисты вызвали подмогу из города Плевля, расположенного в 35 километрах.

Перед появлением новостей о задержании один из лидеров оппозиционного «Демократического фронта» Андрия Мандич заявил, что протестующие заблокировали большинство городов страны.

26 декабря верующие и священники во главе с владыками Иоанникием и Мефодием устроили протестное шествие из-за спорного закона о вероисповедании в городе Подгорица. Сначала акция имела мирный характер: возле кордонов верующие устроили молебен. Тогда премьер-министр страны Душко Маркович, а также депутаты парламента от оппозиции призвали полицию не применять силу против протестующих граждан.

В Сербской православной церкви (СПЦ) опасаются, что после принятия закона о вероисповедании начнется изъятие сербской церковной собственности и передача ее непризнанной в православном мире Черногорской «автокефальной» церкви. Протестующие же призывают подписать договор с СПЦ, отказаться от изъятия ее имущества и вернуть или компенсировать изъятое прежде.

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