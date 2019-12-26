Голикова рассказала, почему 31 декабря не сделали выходным

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, почему в стране 31 декабря не объявили выходным днем. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она заявила, что для разработки и принятия такого решения нужно большее количество времени.

По ее словам, в трудовом кодексе установлены сроки, за которые должно быть принято решение о выходном дне.

Голикова также подчеркнула, что сама, как и другие члены кабмина, работает 31 декабря, на что не повлияло бы установление дня выходным.

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